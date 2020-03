Dolores Aveiro teve alta e já voltou para casa após AVC

Sara Oliveira Hoje às 20:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas semanas e meia após ter sofrido um acidente vascular cerebral isquémico, Dolores Aveiro, de 65 anos, regressou na quinta-feira a casa, contando agora com a companhia de toda a família para continuar a recuperação.

A filha mais velha, Elma Aveiro, foi quem confirmou a novidade, sendo que era já previsível que a mãe passasse o fim de semana fora do Hospital Particular da Madeira, para onde foi transferida, depois de ter sido tratada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Assim tinha dado a entender a apresentadora Bárbara Guimarães, antecipando o programa "24 horas de vida" que a SIC exibe amanhã com dona Dolores no papel principal, revelando que a convidada iria assistir já a partir do sofá de casa.

No conforto do lar, a matriarca Aveiro tem agora muitos mimos, pois Cristiano Ronaldo mantém-se na Madeira, sem data de regressar a Itália, com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Cristianinho, Alana Martins, Eva e Mateo. Também Katia Aveiro "voou" do Brasil para estar mais perto da mãe, após o AVC, com a filha mais nova Valentina, juntando-se-lhe depois os mais velhos, Dinis e Rodrigo. Já os outros irmãos de CR7, Elma e Hugo, vivem na ilha. E, na última semana, têm estado todos em quarentena na luxuosa vivenda que o craque da Juventus tem em frente com vista para o Porto do Funchal.

"Tudo não passou de um susto", segundo palavras de Dolores Aveiro que, nas redes sociais, há alguns dias, até prometeu voltar rapidamente à "rotina normal". Nessa altura, Katia garantiu que ela não tinha ficado com sequelas e que estava cheia de vontade de ter alta.