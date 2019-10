Dolores Aveiro usa botas da coleção de Cristina Ferreira e a apresentadora reage

NTV Hoje às 10:15, atualizado às 10:41 Facebook

Dolores Aveiro usou, na segunda-feira, umas botas brancas da coleção de Cristina Ferreira e a apresentadora não ficou indiferente. A matriarca da família Aveiro surgiu, numa fotografia publicada no perfil de Instagram, a combinar o modelo, dedicado à cantora francesa Brigitte Bardot, com um vestido vermelho e um cinto da marca Gucci. View this post on Instagram Pronta para dar uma voltinha beijinhos😘😘😘😘 A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Oct 14, 2019 at 3:14am PDT A propósito da mesma publicação, Cristina Ferreira enviou uma mensagem a Dolores Aveiro, na qual se mostrou a usar as mesmas botas. “As […]