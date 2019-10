Dolores Aveiro viaja até ao Santuário de Fátima

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 17:54 Facebook

Dolores Aveiro abandonou a ilha da Madeira para visitar o Santuário de Fátima, esta sexta-feira, com o propósito de “pedir por todos”. A matriarca da família Aveiro rumou a Fátima, acompanhada pela filha Elma e duas amigas, para fazer pedidos de intercessão divina. A chegada ao local de peregrinação foi assinalada com uma fotografia partilhada no perfil de Instagram da mãe de Cristiano Ronaldo, na qual se mostra no meio da multidão. “Em Fátima pedindo por todos. Sexta-feira abençoada”, escreveu na legenda. View this post on Instagram Em Fátima pedindo por todos 🙏🏻sexta -feira abençoada 🙏🏻❤️ A post shared by […]