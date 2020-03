Dolores Aveiro volta às redes sociais depois de ter sofrido AVC

Sara Oliveira Hoje às 14:47 Facebook

Dois dias depois de ter sofrido um AVC isquémico, a mãe de Cristiano Ronaldo usou o Instagram para agradecer o apoio e dizer que, em breve, regressará à "rotina normal". Aos 65 anos, Dolores Aveiro assume que "tudo não passou de um susto".

"Só estou a passar por aqui para vos dizer que estou a recuperar bem (já a reclamar muito de estar deitada na cama há muitas horas", começou por escrever a matriarca Aveiro no regresso às redes sociais, ainda internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Madeira.

Apesar de não ser o desejado, "sei que é para o meu bem, em alguns dias já estarei na minha rotina normal se Deus quiser. Tudo não passou de um susto, estou sóbria, consciente do que me aconteceu e com plena certeza que fui uma sortuda", acrescentou Dolores Aveiro.

Esta quinta-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo aproveitou para agradecer a toda a equipa médica e profissionais que a têm tratado, e também a todos os que lhe enviaram "mensagens de apoio constantes" e que a filha Katia lhe tem lido.



"A Dolores já já estará de volta, até lá agradeço um pouco de compreensão pela privacidade e respeito em geral, pois com a saúde não se brinca", sublinhou.

Recorde-se que foi na madrugada de terça-feira que se sentiu mal, tendo sido logo socorrida, após alerta da companheiro, José Andrade.