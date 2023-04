Dos 30 ossos partidos à despedida da família: herói da Marvel recorda acidente

Jeremy Renner recordou, esta sexta-feira, o acidente que sofreu no dia de ano novo e que quase lhe custou a vida. O ator norte-americano continua a recuperar e considera-se um "sortudo" sempre que se olha ao espelho.

Conhecido por dar vida a "Hawkeye", um dos membros dos Avengers, grupo de super-heróis que salva o mundo por diversas vezes, Jeremy Renner acabou por também protagonizar um ato heroico fora das telas que quase lhe custou a vida. No primeiro dia de 2023, o ator norte-americano foi atropelado por um limpa-neves, para salvar o sobrinho, e o acidente ia-lhe custando a vida. "Faria tudo de novo. Ele estava a ir direto ao meu sobrinho", conta agora Jeremy, de 52 anos, em conversa com a jornalista Diane Sawyer.

O ator ficou em estado crítico - partiu mais de 30 ossos além de ter sofrido lesões no fígado e num pulmão - e, num vídeo divulgado pelo "Good Morning America", é possível escutar a chamada de emergência e ouvir não só Jeremy a queixar-se das dores agonizantes, como quem ligou para o número de emergência a pedir ajuda por o ator estar "esmagado".

"Se estivesse sozinho, teria sido uma forma horrível de morrer. Estive acordado o tempo todo. Senti as dores todas, ouvi os médicos a dizerem que estava num estado muito crítico. Cheguei a escrever uma mensagem de despedida aos meus familiares no hospital: 'Não me deixem viver com tubos de uma máquina. Se a minha existência só for possível com drogas e analgésicos, deixem-me ir, por favor. Sinto muito por tudo o que aconteceu'", recordou, em lágrimas.

Dez semanas depois, Jeremy está em casa e até já consegue andar com a ajuda de uma bengala. Os médicos dizem que o facto de estar em boa forma ajudou na recuperação e o ator norte-americano assume as culpas pelo acidente. Hoje, quando se olha ao espelho, sente-me um "sortudo".

"O limpa neves começou a deslizar pelo gelo e eu abri a porta e meti um pé fora para ver o meu sobrinho, sem usar o travão de mão. Toda a gente sabe que não se deve estar fora dele quando ele está em andamento. É como conduzir um carro com um pé de fora. A culpa do acidente foi minha, paguei bem caro. Hoje, quando me olho ao espelho, vejo um homem com sorte. Lembro-me também das palavras da minha filha quando me viu naquele estado. Disse que estava com medo. Disse que me amava. Hoje ando e estou a recuperar bem. Sou um sortudo", concluiu.