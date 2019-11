Duques de Sussex e Cambridge reencontram-se em público

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:05 Facebook

Harry, Meghan, William e Kate reuniram-se no “Festival of Remembrance”, no sábado, após quatro meses sem surgir juntos publicamente. Os duques de Cambridge e os duques de Sussex assistiram ao evento anual das comemorações do Dia do Armistício, no Royal Albert Hall, em Londres. No entanto, apesar de estarem no mesmo evento, os quatro membros da realeza britânica não se encontraram pois chegaram em momentos diferentes e, durante o evento, sentaram em direções opostas, conforme o protocolo. Além dos duques, estiveram no evento a rainha Isabel II, o príncipe Carlos com a mulher Camilla, a princesa Ana e outros políticos, […]