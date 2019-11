Dwayne Johnson envia mensagem a fã com leucemia

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, enviou uma mensagem a um menino de três anos com leucemia. O ator partilhou no Instagram um vídeo dedicado a Hyrum Harris, na qual fez referência ao filme de animação que dá voz a uma das personagens principais e que é um dos preferidos do menino, Moana. “Esta mensagem é para um menino. Ele tem três anos de idade. E é um dos meninos mais fixes e, certamente, um dos mais fortes porque ele é um lutador e neste momento está a lutar pela sua vida”, disse. “Eu soube que tu vês o […]