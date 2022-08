JN Hoje às 16:34 Facebook

Os dez mandamentos do verão de Vanda Miranda, animadora de rádio.

01

Quando entro de férias, deixo logo...

de ver o email!



02

Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

música. A música é uma grande companhia.



03

Nas férias, o telemóvel anda sempre...

comigo. Mas a função que mais uso é a máquina fotográfica. De resto, tento mesmo desligar-me de tudo.



04

É este ano que vou ler...

"O deus das moscas". Um clássico que já tenho lá em casa há alguns meses, mas que ainda não comecei a ler.



05

A minha banda sonora deste verão vai ser...

os hits atuais. Gosto muita da música que passo na M80, mas quando estou fora da rádio gosto de ouvir música nova.



06

O que mais me irrita nas férias é...

nada!



07

Os amores de verão são...

como...as cerejas. Fora de época não sabem ao mesmo.



08

Nas férias tento sempre comer...

saladas, peixe grelhado. E não é para fazer dieta, é porque gosto mesmo. E também não digo que não a gelados e às bolas de Berlim da praia.



09

Se me ligarem do trabalho...

não atendo.



10

Um verão que jamais esquecerei é...

todos os que incluíram bons momentos em família ou com os amigos.