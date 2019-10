Ed Sheeran é celebridade britânica mais rica com menos de 30 anos

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:44 Facebook

Ed Sheeran lidera a lista das 30 celebridades mais ricas do Reino Unido com menos de 30 anos, em 2019. Com uma fortuna avaliada em cerca de 197 milhões de euros, o artista ocupa o lugar que até então pertencia a Adele e lidera a lista dos músicos, atores e personalidades televisivas com menos de 30 anos mais ricos do país, segundo a revista “Heat”. O ator Daniel Radcliffe ocupa o segundo lugar do pódio, com 105 milhões de euros, seguido pelo cantor Harry Styles, com o equivalente de mais de 74 milhões de euros. Segundo a imprensa britânica, os […]