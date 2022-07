Eduardo Gonçalves é o novo Ídolo de Portugal

Sara Oliveira Hoje às 18:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Concorrente de Vale de Cambra venceu o programa de talentos da SIC, em duelo direto com Eva Stuart, que desde o início era outra das grandes favoritas. Para casa, levou contrato com a editora Universal, um curso de música nos EUA e um carro.

"Quero agradecer a Portugal. Isto é muito importante para mim. Sempre quis estudar música e vou ter esse privilégio. "Tás a ver, mãe?". Foi assim que Eduardo Gonçalves reagiu após vencer o "Ídolos", na SIC. O voto do público deu a vitória ao estudante de Engenharia Mecânica, de 23 anos, em Coimbra, e natural de Vale de Cambra.

Também favorita desde o início, Eva Stuart, de 16 anos, ficou em segundo lugar. Entre os quatro finalistas, Beatriz Almeida foi a primeira a sair da competição, seguindo-se a promissora Juliana Anjos. A luta pelo primeiro lugar ficou reservada a Eva e Eduardo, cada um com o seu estilo, o que invalidou, desde logo, comparações. Os elogios dos jurados colocaram-nos no topo, cabendo aos telespetadores a escolha final.

"Foste a melhor", reagiu a cantora Wanda Stuart, sem deixar de congratular o adversário da filha. Depois de ver Eva ser criticada ao longo de todas as emissões do programa, a artista sublinhou que a adolescente terminou "de cabeça erguida, que é como todas as divas devem sair do palco...". E mais: "Isto foi só o princípio. Outras coisas, ainda melhores, estão guardadas para ti, Eva Stuart", disse.

Esta foi a sétima edição do programa de talentos e a sexta conquistada por um homem. Até agora, apenas uma mulher ficou em primeiro: Sandra Pereira, em 2010, quando Carolina Deslandes se destacou em terceiro. Eduardo Gonçalves ganhou um contrato com a Universal Music, um curso na prestigiada Berklee College of Music (onde antes estudou Maro, a última representante portuguesa na Eurovisão), em Boston, nos Estados Unidos, e um automóvel.

Sara Matos aprovada

"Depois de sete anos de intervalo, o "Ídolos" regressou com tudo", afirmou Sara Matos durante a gala final. A atriz estreou-se como apresentadora e, além do vistoso guarda-roupa, viu reconhecida a sua prestação. Domingo após domingo, cantou, dançou, e conduziu o programa com emoção e muito profissionalismo, como foi destacado pelos jurados, Joana Marques, Ana Bacalhau, Martim Sousa Tavares e Tatanka.

PUB

Na etapa derradeira, Sara voltou a mostrar os dotes de bailarina, arrancando sensual e ao ritmo de "Don"t start now", de Dua Lipa, e acompanhada por bailarinos. Rapidamente mudou de roupa, exibindo depois um exuberante - e, ao mesmo tempo, romântico - vestido da autoria do designer Gonçalo Peixoto.

Na sua última noite no papel de anfitriã, Sara Matos teve direito a um vídeo com os melhores momentos desde os castings e, no fim, não conteve as lágrimas. Garantiu que se divertiu muito e os elementos do júri enalteceram a sua entrega. Para fechar em beleza, a final liderou as audiências no respetivo horário.