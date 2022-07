Eduardo Gonçalves: "Não tenciono voltar a tocar por centavos"

Vencedor do programa da SIC "Ídolos" já só quer viver profissionalmente das canções. Conquistou uma bolsa de estudo para aprofundar música na América, mas ainda não tem data para partir.

Nos dias que se seguiram à vitória no programa de talentos da SIC "Ídolos", entre entrevistas em Lisboa, Eduardo Gonçalves voltou a Vale de Cambra, de onde é natural, "para aproveitar uns dias de lazer, depois dos meses intensivos no programa". Na terra natal, o artista de 24 anos conversou com JN, reconhecendo estar "ainda numa fase de adaptação, sem saber muito bem o que se segue".

O primeiro lugar traduziu-se num carro, numa bolsa de estudo de 30 mil euros no Berklee College of Music, em Boston, EUA, e num contrato com a Universal Music - mas na prática ainda nada recebeu. Enquanto as conquistas não se materializam, Eduardo prefere "levar um dia de cada vez, sem ter as ambições ao rubro", tal como fez nas galas.

"Aproveitar o momento" é o seu lema mas, "daqui a umas semanas, alguns meses, quero começar a dar concertos e compor músicas", garante. Reconhecido na rua, sente que, por enquanto, as pessoas ainda o deixam respirar. Para a frente, "espero que as pessoas não me sufoquem, pois pretendo continuar a ser o Eduardo de sempre. Mas podem aproximar-se que não mordo", diz, bem disposto.

A frequentar o último ano do mestrado Engenharia Mecânica, na Universidade de Coimbra, o cantor trocou os exames pelo desafio televisivo. Foi uma amiga, Inês Pinho, que o inscreveu e Eduardo agarrou a oportunidade, determinado a, "pelo menos, passar a ganhar mais a atuar em bares". "Mesmo que saísse na primeira gala, este era o meu objetivo: sustentar-me da música", diz, agora já com o título de "ídolo" na mão.

Além da vitória, o jovem assume que a experiência lhe deu confiança e mais autoestima. Assim, "não tenciono voltar a tocar por centavos", sublinha, alertando os interessados. A mãe também confirmou o seu talento e convenceu-se que o seu sonho tem pernas para andar, deixando de ser apenas um plano B.

"Se isto correr bem, mesmo só faltando algumas cadeiras e a tese", Eduardo não pretende terminar o curso, até porque não tem desejo de exercer como engenheiro. Autodidata, recorda que a música chegou cedo à sua vida. "Através da internet e no YouTube, sempre aprendi por mim. Passava tardes a tocar, porque era um desafio para mim e a música sempre foi a minha grande companhia", conclui, ainda com o futuro em aberto.