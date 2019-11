Eduardo Madeira hospitalizado após cair nas rochas ao praticar surf

NTV Hoje às 16:24, atualizado às 16:54 Facebook

Eduardo Madeira foi contra as rochas enquanto praticava surf e acabou por ter de ser assistido no hospital, na sexta-feira. O humorista, de 47 anos, sofreu uma entorse da Tibiotársica enquanto fazia surf em Bafureira, Cascais, e perdeu parte do dedo do pé. “A prancha não tem travões. O atleta foi à rocha com o próprio cabedal. O atleta sofreu uma lesão”, começou por relatar. “O médico do atleta diagnostica: Entorse da Tibiotársica. Além de meio dedo do pé ter ficado algures nos recifes da Bafureira”, completou. Apesar do incidente, Eduardo Madeira afirmou que “o atleta é forte” e “agora […]