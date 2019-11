Eduardo Madeira mostra-se a recuperar após acidente

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:36 Facebook

Eduardo Madeira revelou estar a recuperar após ter sido assistido no hospital, na sexta-feira, devido a um acidente enquanto praticava surf. O humorista, de 47 anos, perdeu parte do dedo do pé e sofreu uma entorse da Tibiotársica enquanto fazia surf em Bafureira, Cascais, porém está a recuperar "rodeado de amigos", como o próprio afirmou no Instagram. View this post on Instagram Recuperação rodeado de alguns amigos. A post shared by Eduardo Madeira (@eduardo.madeira8) on Nov 10, 2019 at 7:35am PST Os seguidores de Eduardo Madeira rapidamente enviaram inúmeras mensagens com votos de uma rápida recuperação.