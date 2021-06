Edurne, o amor de David de Gea

JN Hoje às 12:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Guarda-redes do United e cantora têm uma relação longa. Espanhola sofreu a fúria dos adeptos dos "red devils" após Liga Europa.

Em dezembro de 2010, ainda David de Gea era guarda-redes do Atlético de Madrid, os jogadores do clube "colchonero" gravaram um vídeo promocional com vários artistas, incluindo Edurne.

A cantora e o jogador conheceram-se nesse dia e, de uma bela amizade, nasceu uma grande história de amor, que dura ainda hoje. "Vou lembrar-me desse dia para sempre. É um rapariga simples e humilde. Tenho poucas palavras para a descrever o quão maravilhosa ela é", contou o atleta.