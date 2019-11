Eis os casais que se envolveram sexualmente no “Casados à Primeira Vista”

NTV Hoje às 13:45, atualizado às 14:00 Facebook

Dois casais da segunda temporada de “Casados à Primeira Vista” ter-se-ão envolvido sexualmente. Liliana, Pedro, Anabela e Lucas foram os concorrentes que se envolveram intimamente após as cerimónias de casamento dos respetivos pares do programa da SIC, de acordo com a revista “TV Mais”. Segundo declarações de uma fonte ligada à produção, Liliana e Pedro envolveram-se uma vez na noite de núpcias, mas “depois disso acharam que deviam levar tudo com calma e, com o afastamento, nunca mais houve nada entre eles”. Recorde-se que o ex-casal mostrou uma química imediata no inicio do programa que acabou por desvanecer ao longo […]