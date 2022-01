Elas continuam com o coração livre

Sara Oliveira Hoje às 17:38 Facebook

Várias famosas começaram o ano descomprometidas, após relações que terminaram há muito ou pouco tempo. Algumas assumiram o desejo de reencontrar o amor.

A atriz Carolina Loureiro é a mais recente famosa portuguesa a ficar solteira, depois do fim do namoro de dois anos com o músico brasileiro Vítor Kley, mas não é a única que está com o coração livre. Pelo menos publicamente, há outras celebridades nacionais que estão descomprometidas, depois do fim de outras relações, algumas há mais tempo do que outras, mas todas igualmente bem resolvidas.

Carolina Loureiro Foto: Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Mariana Monteiro Foto: Paulo Spranger /Global Imagens

Divorciada foi como a atriz Helena Costa entrou em 2022, depois de ter anunciado o fim do casamento com Frederico Formigal dois dias antes do Natal, sendo agora tempo de reorganizar a vida numa nova casa, com as filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes.

"Solteira e muito bem" foi como se confessou a atriz Mariana Monteiro quando, numa entrevista recente, falou sobre o que ainda a une ao ex-namorado, João Mota. Já Mia Rose acabou por, numa roda de perguntas dos seguidores no Instagram, assumir que voltaria a casar se encontrasse um novo amor. Recorde-se que a artista divorciou-se do músico dos D.A.M.A. Miguel Cristovinho no verão de 2020. O ano passado viveu um romance com Diogo Campos Palma, que também chegou ao fim, tão discretamente como começou e se desenrolou.

Quem também continua a acreditar no amor é Maria Cerqueira Gomes, cerca de dois anos e meio após se ter separado de António Miguel Cardoso, o pai do filho mais novo, João, de quatro anos. Mesmo com vontade de se voltar a apaixonar, a apresentadora garante que está feliz sem ninguém, dedicada ao trabalho e ao papel de mãe também de Francisca, de 19 anos, fruto de um anterior relacionamento. Nunca casou, mas mantém o sonho de subir ao altar, como frisou há dias a uma revista semanal, admitindo que o homem ideal "tem como base a família, a discrição, o trabalho, o sentido de compromisso".