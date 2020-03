Elas pediram ajuda para terem filhos

Sara Oliveira Hoje às 13:43 Facebook

Nem todas as mulheres têm facilidade em engravidar. Para muitas é assunto tabu, mas há várias famosas que assumem a luta contra a infertilidade como exemplo de superação.

A atriz Débora Monteiro, de 36 anos, está grávida de gémeas, depois de, juntamente com o namorado, Miguel Mouzinho, fazer tratamentos de fertilidade. "Sempre quis ter uma família grande e, na verdade, já andávamos a tentar há um tempinho", explicou, assumindo as dificuldades em engravidar.

Débora não é caso único e a infertilidade, ou esterilidade, é um problema que afeta muitos casais. A causa pode radicar na mulher, no homem, ou em ambos. E alguns números indicam que a infertilidade conjugal atinge, em todo o Mundo, cerca de 10% a 15% dos casais em idade fértil. Mas nem todos procuram ajuda ou sequer falam do assunto, mesmo com o exemplo de figuras públicas que, sem preconceitos, vêm a público falar da própria experiência.

Lara Afonso com as duas filhas

Casada com o repórter Paulo Fernandes, a apresentadora e cantora Lara Afonso fez vários tratamentos para ser mãe pela primeira primeira vez. Vitória nasceu em dezembro de 2016, depois de quatro fertilizações in vitro.

Por isso, foi com surpresa que a comunicadora soube estar grávida pela segunda vez sem qualquer tipo de ajuda. Carolina tem quase 15 meses e é a prova de que há casos reversíveis.

Fátima Lopes Foto: Instagram

Quando quis ser mãe pela segunda vez, a apresentadora Fátima Lopes recorreu a uma clínica no Porto, como contou em 2008, para engravidar de Filipe. Foi numa entrevista em que sublinhou que "as figuras públicas têm o dever de mudar as mentalidades". "Existem ainda muitos tabus e preconceitos em falar de procriação médica assistida. Não tenho nenhum problema em dizer que precisei e recorri a ela", acrescentou.

Embora por motivos diferentes, a atriz Inês Herédia e a mulher, Gabriela Sobral, optaram pela inseminação artificial para realizarem o sonho da maternidade com o nascimento dos gémeos, Luís e Tomás, em dezembro de 2018.

Lá fora...

No estrangeiro, muitas celebridades servem igualmente de exemplo. Em 2008, a atriz Nicole Kidman deu à luz a filha Sunday Rose, com a ajuda de fertilização in vitro. Em 2010, nasceu a segunda filha, Faith, através de uma barriga de aluguer. Por ter sofrido acretismo placentário (penetração da placenta na parede uterina) durante a primeira gravidez, Kim Kardashian submeteu-se a tratamentos de fertilização para engravidar de novo e foi também através de uma barriga de aluguer que teve os terceiro e quarto filhos. Aos 45 anos e depois de dois abortos, a cantora Ivete Sangalo foi mãe pela segunda vez e de gémeas, fruto também de uma fertilização in vitro com embriões previamente congelados.