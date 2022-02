Elas são a inspiração das estrelas da Fórmula 1

Sara Oliveira Hoje às 19:14 Facebook

Modelos, desportistas ou designers, namoradas de pilotos somam as carreiras em nome próprio ao apoio nos paddocks. A nova temporada da prova maior do automobilismo arranca a 20 de março.

Os motores já aquecem para a nova temporada de Fórmula 1, que arranca a 20 de março no Bahrein, e os olhares voltam a focar-se nas novidades das equipas e dos seus pilotos, enquanto nas redes sociais as namoradas que aceleram em número de seguidores. Até porque elas são das primeiras a saltarem para a pista para celebrar as vitórias ou, simplesmente, apoiar os companheiros.

Presenças assíduas nos paddocks, a maioria faz-se notar também pela beleza. Nesse ponto, este ano, muitas das atenções vão virar-se para a modelo portuguesa Luisinha Barosa Oliveira, até porque a relação com a estrela da McLaren Lando Norris foi assumida nos primeiros dias de 2022, após celebrarem a passagem de ano no Dubai.

Entre joias e ciclismo

Max Verstappen arrancará com o estatuto de campeão. Na temporada transata a companheira, Kelly Piquet, esteve invariavelmente por perto para o incentivar a chegar ao pódio. Filha do antigo tricampeão mundial de F1 Nelson Piquet, a relações públicas sabe como como se mover no meio.

Estudante de arquitetura, Charlotte Sine conquistou o coração de Charles Leclerc, o monegasco da Ferrari. O casal oficializou o namoro em dezembro de 2019 e é inseparável, sem que todavia Charlotte deixe os próprios projetos, entre eles uma linha de sapatos.

Lance Stroll, da Aston Martín, assumiu o romance com a designer de joias italiana Sara Pagliaroli no início do ano passado, passando a partilhar muitos momentos no universo automobilístico, pois a jovem faz questão de acompanhar Stroll pelo Mundo.

Já o desporto uniu Valtteri Bottas (Alfa Romeo) à ciclista australiana Tiffany Cromwell em 2020 e é a dois que, muitas vezes, trabalham a forma física, principalmente quando ela o põe a pedalar.

Numa altura em que a adrenalina se começa a fazer sentir, há ainda quem se apronte para partir solteiro. É o caso do bicampeão espanhol Fernando Alonso, da Alpine, que segundo a imprensa estrangeira viu a relação de cinco anos com Linda Morselli chegar agora ao fim. Por sua vez vez, o campeão da Mercedes Lewis Hamilton é tão rápido nas paixões que, atualmente, não lhe é atribuído qualquer caso.