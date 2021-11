Elegância devolve espírito de gala ao Dragão

Sara Oliveira Hoje às 18:41 Facebook

Dois anos depois, F.C. Porto voltou a juntar a família portista na anual entrega de prémios, com direito a poses na passadeira azul.

Depois de o ano passado não ter acontecido por causa da pandemia, os Dragões de Ouro regressaram para embrulhar a mística e o glamour numa noite especial. Ontem, sem a pompa de outrora, quando não havia covid, mas muita circunstância, a família azul e branco juntou-se ontem no camarote presidencial do Estádio do Dragão. Pela passadeira azul passaram galardoados e amigos do clube, num desfile em que as mulheres, como sempre, foram notadas.

Ao lado de Sérgio Oliveira, distinguido como Futebolista do Ano, a mulher, Cristiana Gonçalves Pereira, destacou-se pela elegância, exibindo uma criação do ateliê Marisa Guimarães. Com um estilo distinto, Sara Teles, a companheira do jogador de andebol Rui Silva, Atleta de Alta Competição do Ano, provou que não é preciso usar vestido para também estar à altura da ocasião. Já o preto foi a cor de eleição de Inês Chagas Antunes, a mulher do ciclista Amaro Antunes, laureado como Atleta do Ano".

Dirigente do Ano", Fernando Gomes teve a seu lado a mulher, Alexandra Afonso que, mais uma vez, se apresentou com um visual irrepreensível. Discreta como habitual, mas sempre ao lado de Sérgio Conceição, Liliana deu nas vistas pela emoção com que viu um dos filhos, Francisco, recebeu o prémio Atleta Revelação do Ano. O clã Conceição confirmou o quanto é unido e só faltou o primogénito, que é Sérgio como o pai, para a fotografia ficar completa.

Presença regular no evento, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, desta vez fez-se acompanhar pela namorada, Virgínia Revilla. O casal ficou na mesa do presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, que aos 89 anos continua a ser um exímio anfitrião.