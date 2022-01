Eleições: TVs apostam tudo nas urnas

Sara Oliveira Hoje às 17:16 Facebook

Domingo, o serão de RTP, SIC e TVI centrar-se-á nos resultados eleitorais. Entretenimento fica para segundo plano e, por isso, a gala de "Big brother famosos" foi adiada para terça-feira.

Em contagem decrescente para as eleições legislativas que, este domingo, vão ditar o próximo governo de Portugal, as televisões acertam ponteiros para ganhar o escrutínio das audiências após o fecho das urnas.

O canal público dá o pontapé de saída às 18 horas, simultaneamente na RTP1 e RTP3, sob os comandos de Ana Lourenço, Carlos Daniel, João Adelino Faria e José Rodrigues dos Santos. As primeiras projeções dos resultados eleitorais marcam o início da noite, que se prolongará ao ritmo da divulgação dos números reais das votações. Haverá ainda espaço para a análise e opinião através de dois painéis de comentadores políticos e de um painel de dirigentes de todos os partidos com representação parlamentar. Por esse motivo, a gala final de "The voice Portugal" foi adiada para domingo 6.

Emoção e tecnologia

Hora e meia depois, Clara de Sousa, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues entram também em campo, na SIC e na SIC Noticias, com um "Especial eleições legislativas" que se irá manter no ar no canal generalista "até que os portugueses saibam os resultados finais e tudo sobre a noite eleitoral mais emocionante da última década". Juntam-se-lhes Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Miguel Júdice e Francisco Louçã como comentadores. Em comunicado, a estação sublinha que a programação habitual "regressará no domingo seguinte", 6 de fevereiro.

A TVI também aposta numa operação denominada "Decisão 22", em conjunto com a CNN Portugal, conduzida por Judite de Sousa, José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho, Pedro Benevides, Sara Pinto e João Póvoa Marinheiro, a partir das 19.45 horas. Além de intervenções de Júlio Magalhães e Carla Moita, a partir das sedes de campanha do PS e do PSD, respetivamente. O canal promete uma emissão com ênfase na tecnologia. Até às contas finais, serão muitas horas dedicadas a vencedores e eleitos, atirando "Big brother famosos" já para a madrugada de segunda-feira. O reality show irá para o ar às 0.45 horas num formato de resumo da semana e a gala (e respetiva expulsão) realizar-se-á na terça-feira, 1 de fevereiro.