Ellen DeGeneres cancela o seu programa de televisão após 19 anos no ar

AFP Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Ellen DeGeneres, figura-chave na cultura de talk show da televisão americana, anunciou esta quarta-feira que vai cancelar o seu programa após 19 temporadas.

A decisão ocorre a meio de uma queda constante no número de audiências, após alegações de ex-funcionários e trabalhadores ativos de que o "The Ellen DeGeneres Show" tem um ambiente de trabalho tóxico.

A apresentadora, escritora, produtora, atriz e comediante de 63 anos ganhou dezenas de prémios Emmy devido ao seu programa e foi uma pioneira na comunidade LGBTQ nos Estados Unidos, desde que assumiu a homossexualidade em 1997.

A revelação, pouco comum à época e que a apresentadora fez através de uma personagem na sitcom com o seu nome, chocou os Estados Unidos e quase condenou a sua carreira.

Nesta quarta-feira, Ellen insistiu que a decisão não tem relação com as denúncias ocorridas no ano passado, que incluíram relatos de intimidação, discriminação racial e assédio sexual na produção do seu programa.

"Quando você é uma pessoa criativa, você precisa de ser constantemente desafiada. E por melhor que este programa seja, e por mais divertido que seja, não é mais um desafio", disse DeGeneres ao "The Hollywood Reporter".

Quando surgiram relatos de funcionários que trabalhavam no programa, DeGeneres reconheceu que havia problemas e prometeu tomar medidas para corrigi-los. "Isso quase afeta o programa", disse Ellen à publicação. "Foi muito doloroso para mim. Quero dizer, muito. Mas se eu estivesse deixado o programa por causa disso, eu não teria voltado nesta temporada".

PUB

"O único que me importava era difundir a bondade e a compaixão e tudo o que defendia estava sendo atacado. Isso destruiu-me, sinceramente".

Algumas versões indicam que DeGeneres avaliava há anos encerrar o seu talk show.

Esta quinta-feira, outra estrela da TV americana, Oprah Winfrey, vai entrevistá-la para falar sobre o final do programa. O episódio final está programado para a primavera de 2022.

DeGeneres foi coprodutora do seu programa e no ano passado faturou cerca de 84 milhões de dólares quase 70 milhões de euros. Um valor que a tornou na 12.ª celebridade mais bem paga do mundo, segundo a revista "Forbes".

O programa fez uma breve pausa quando DeGeneres foi diagnosticada com a covid-19 em dezembro.

"Definitivamente, as pessoas vêm dizendo: 'Por que não tentamos durar um pouco mais?' Mas 19 anos é muito tempo para fazer qualquer coisa", disse ao "Hollywood Reporter". "Não estou super sorridente todos os dias, mas a minha intenção nunca foi fazer mal a ninguém".