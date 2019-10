Ellen DeGeneres promove programa de Filomena Cautela com imagens da apresentadora

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Filomena Cautela ficou muita entusiasmada depois de Ellen DeGeneres ter partilhado imagens suas nas redes sociais, promovendo o programa “Jogo de Todos os Jogos”. A apresentadora da RTP partilhou a publicação promocional que a profissional norte-americana, que apresenta a versão original do concurso, divulgou, este sábado, antes de o formato ter ido para o ar. “E pronto, hoje foi o dia que a Ellen publicou um vídeo com imagens nossas na página dela, booom. HOJE ESTREIA o @jogodetodososjogos AS 22H NA RTP1. So faltam vocês… Zimboraaaaa!” pode ler-se na legenda. View this post on Instagram E pronto, hoje foi o […]