Elma Aveiro indignada com história sobre família abandonada pela mãe

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Elma Aveiro mostrou-se indignada, nas redes sociais, perante a história de uma família que participou no programa “A Tarde é Sua”, na TVI. Após Fátima Lopes expos a história de Vitor Barbosa, um pai com cinco filhos, abandonado pela mulher e com as crianças ao cuidado do mesmo, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou estar revoltada com a situação. “Acabo de ver esta notícia e dá-me uma revolta tão grande”, começou por dizer. “Porque é que estas gajas, para não dizer outro nome, fazem tantos filhos, se elas próprias não têm amor por elas. Mulheres cobardes, doentes, desequilibradas, infelizmente é […]