Ao aparecer como convidado no programa norte-americano "Saturday Night Live" (SNL), Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, disse que tem síndrome de Asperger e voltou a falar sobre a criptomoeda "dogecoin". No seu monólogo de abertura do programa, o bilionário disse ser a primeira pessoa com esta síndrome a ser convidada para o SNL. "Ou pelo menos a primeira a admitir", afirmou.

"Sei que disse ou publiquei coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona. Para qualquer pessoa que ofendi, só quero dizer: reinventei os carros elétricos e estou a enviar pessoas a Marte num foguetão", declarou. "Vocês acharam que eu seria uma pessoa normal e relaxada?"

Musk recebeu muitas críticas por alguns dos seus comentários sobre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e por insultar um mergulhador que resgatou um grupo de crianças presas numa caverna na Tailândia.

Mas no SNL, Musk fez piadas sobre si mesmo: os "tweets" e o nome invulgar do seu filho (X Æ A-Xii). E, claro, como um grande promotor das criptomoedas, elogiou a "dogecoin". Pressionado a dizer exatamente o que era a criptomoeda, o bilionário descreveu-a como "um veículo imparável que vai dominar o mundo", contudo chegou a apelidá-la de "esquema" no mesmo segmento do programa.

Assim, pela segunda vez na semana, Musk fez variar o preço da moeda, que caiu até cerca de 45 cêntimos durante a transmissão do "Saturday Night Live", quando pouco antes estava a 70 cêntimos.

Durante o programa humorístico, os atores/personagens do SNL interrogaram-se porque é que o bilionário iria querer juntar-se a eles no palco no SNL - especialmente, quando ao mesmo tempo que o programa ia para o ar, um foguetão chinês estava a entrar na atmosfera da Terra. Elon Musk "precisava de álibi", concluíram.