Elton John cancela espetáculo por motivos de saúde

Elton John teve de cancelar um espetáculo musical no Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis, nos Estados Unidos, marcado para dia 26. O mediático intérprete britânico viu-se obrigado a não comparecer num concerto que ia dar por estar “extremamente doente”. A situação foi partilhada pelo próprio com os fãs no perfil de Instagram. “É com o coração mais pesado que sou forçado a divulgar a notícia de que estou extremamente doente e, portanto, incapaz de atuar em Bankers Life Fieldhouse hoje à noite”, pode ler-se na publicação. View this post on Instagram To my dear fans in Indianapolis, it is with […]