Elton John em lágrimas revela ter pneumonia após perder a voz em concerto

O cantor inglês de 72 anos foi forçado a interromper um concerto em Auckland, na Nova Zelândia, após perder a voz. Elton John desatou a chorar e revelou ter-lhe sido diagnosticada uma pneumonia leve.

O concerto deste domingo fazia parte da última série de espetáculos que o músico está a dar para se despedir dos palcos. No entanto, este ficou marcado pelos piores motivos. Elton John perdeu momentaneamente a voz e teve mesmo de interromper o concerto. Antes de abandonar o palco em lágrimas, revelou aos fãs o que se passava: "Fui diagnosticado com pneumonia (...) hoje, mas estava determinado a oferecer o melhor espetáculo humanamente possível", disse.

O cantor de 72 anos, intérprete de canções emblemáticas como "Rocket Man" e "Candle in the Wind", foi diagnosticado, segundo o próprio, com uma pneumonia leve. A patologia chama-se "walking pneumonia" ("pneumonia ambulante") e caracteriza-se por um tipo de pneumonia menos gravosa: não obriga a tantos cuidados médicos e os doentes podem fazer uma vida normal. Apesar da menor gravidade, os sintomas são semelhantes a uma gripe: tosse, febre e dores no corpo, segundo a Associação Americana do Pulmão ("American Lung Association").

Em vídeos nas redes sociais é possível ver a desolação de Elton John, que também não escondeu a mágoa nas palavras: "Toquei e cantei com todo o meu coração, até a minha voz não poder mais. Estou desiludido, muito triste e arrependido. Dei tudo o que tinha". Enquanto se retirava do palco, as milhares de pessoas na plateia do Mount Smart Stadium aplaudiram-no de pé e cantaram "Don't Go Breaking My Heart" ("Não Partas o Meu Coração").

Em anos anteriores, 2018 e 2019, Elton John cancelou concertos devido a problemas de saúde. Em 2017, esteve internado nos cuidados intensivos durante duas noites devido a uma infeção bacteriana.

O cantor deveria realizar mais dois concertos em Auckland, na Nova Zelândia, esta terça e quinta-feira. Ainda se desconhece se haverá cancelamentos dos próximos espetáculos da digressão de despedida "Farewell Brick Road", que se prolonga até final de maio.