Elton John revela que esteve às portas da morte devido a uma infecção

Elton John revelou, na autobiografia intitulada de “Eu: Elton John”, que quase morreu após se ter submetido a uma cirurgia devido ao cancro na próstata. O cantor relatou que foi diagnosticado com cancro na próstata, em 2017, ao qual foi operado. No entanto, apesar do sucesso da intervenção, Elton John sofreu de uma infeção gerada após a cirurgia, revelando que chegou mesmo a correr risco de vida. “Eles levaram-me ao hospital King Edward VII, em Londres, onde me fizeram um exame. Disseram-me que a minha condição era tão grave que o hospital não tinha o equipamento necessário para lidar com […]