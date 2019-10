Em lágrimas, Sofia Ribeiro e Fernanda Serrano recordam luta contra o cancro

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:42 Facebook

Sofia Ribeiro e Fernanda Serrano emocionaram-se ao recordar a batalha contra um tumor maligno, no Dia Mundial da Luta contra o Cancro da Mama. As atrizes falaram sobre a experiência da doença, durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha no programa “Você na TV!”, e recordaram alguns momentos de quando lhes foi diagnosticada a doença. Ao rever um excerto da novela “Queridas Feras” em que interpretou uma mulher com cancro, Fernanda Serrano não conteve as lágrimas e afirmou que a personagem ajudou-a cinco anos mais tarde, na época em que lutou contra o cancro. “Se há momentos certos na vida, […]