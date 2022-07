Emmys Internacionais reúnem estrelas da RTP, SIC e TVI em Lisboa

Sara Oliveira Hoje às 18:31 Facebook

A entrega de prémios só acontecerá em novembro e em Nova Iorque, mas esta sexta-feira, no Castelo de São Jorge, a passadeira vermelha marcou reencontros e inspirou visuais bastante arrojados

Brilho, ousadia e ação. Foi assim que, anteontem, aconteceu a gala comemorativa da semifinal da edição deste ano dos International Emmy Awards, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, juntando cerca de 300 convidados, entre eles estrelas dos três canais nacionais. Uma noite em que imperou o glamour, sem o burburinho da tão propalada guerra das audiências, marcando o reencontro de profissionais, alguns deles amigos longe do pequeno ecrã.

A ousadia dominou os visuais femininos, alguns deles bem ousados. As transparências dominaram muitas das escolhas, como confirmou a atriz Dânia Neto, com uma criação do estilista libanês Georges Chakra, e a atriz Filipa Nascimento que, na reta final da gravidez, apostou num vestido translúcido assinado por Roberto Diz.