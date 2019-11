Emocionada, mulher de António Cordeiro diz que o ator já só fala com as mãos

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:17 Facebook

Helena Almeida, mulher do ator António Cordeiro, abriu o livro e falou sobre a vida que tem levado com o intérprete, que sofre de paralisia supranuclear progressiva. A cuidadora esteve no programa “Júlia” (SIC), apresentado por Júlia Pinheiro, para desabafar sobre a vida que tem levado desde que o marido foi diagnosticado com a doença rara degenerativa. “A minha vida gira em torno do António”, disse Helena Almeida, depois de ter confessado que não tem vida. “Sinto-me desamparada”, partilhou, adiantando que não tem qualquer família que a ajude este momento. “Eu não tinha carta de condução há um ano e […]