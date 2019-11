Emocionado, Jorge Corrula rende-se a prestação de Maria João Abreu

NTV Hoje às 12:10, atualizado às 12:24 Facebook

Jorge Corrula teceu vários elogios à protagonista de “Golpe de Sorte”, Maria João Abreu, com quem contracenou no projeto da SIC. O ator elogiou a prestação da atriz que interpretou a personagem Maria do Céu, numa fotografia publicada no perfil de Instagram, e afirmou que “qualquer um pode ser protagonista mas nem todos podem ser admiráveis”. “Nem todos têm talento, ou capacidade de escutar. Nem todos são generosos, ou altruístas. Nem todos respeitam os mais velhos da mesma forma que recebem os mais novos de coração aberto. Nem todos são transversais, transparentes, inesgotáveis, genuínos, sensíveis… Nem todos tiveram a oportunidade […]