Rita Neves Costa Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de Naya Rivera, de 33 anos, terá sido encontrado no lago Piru, no estado norte-americano da Califórnia. A atriz da série "Glee" estava desaparecido desde a passada quarta-feira.

Na conta oficial de Twitter, a esquadra da cidade de Ventura, na Califórnia, publicou esta segunda-feira o anúncio da descoberta de um corpo no lago Piru. As autoridades farão uma conferência de imprensa mais tarde, e segundo o site "TMZ", que cita fontes policiais, o corpo pertence a Naya Rivera, atriz da série "Glee" que desapareceu na passada quarta-feira, após ter ido nadar com o filho neste mesmo lago.

O filho de quatro anos foi encontrado num barco no lago Piru e quando foi intercetado pelas autoridades disse que não sabia o que tinha acontecido à mãe.

Naya Rivera saltou para o estrelato após a participação na série juvenil "Glee", onde interpretou a personagem Santana Lopez durante seis anos. Participou ainda em alguns filmes como "At The Devil's Door" (2014) e "Mad Families" (2017).