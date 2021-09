Encontrado substituto de Will Smith na nova versão de "The Fresh Prince of Bel-Air"

Ana Matos Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Jabari Banks será o sucessor do ator Will Smith na mais recente versão de "The Fresh Prince of Bel-Air". O anúncio foi feito através de uma videochamada entre os dois. Este será o primeiro papel na televisão de Banks.

O sucessor de Will Smith como Príncipe de Bel-Air está pronto para assumir o trono na nova versão da série dos anos 90. Jabari Banks ocupará o lugar de personagem principal da estrela de Hollywood.

Banks recebeu a novidade através de uma videochamada nesta terça-feira. Will Smith, o antigo príncipe, fez questão de dar pessoalmente os parabéns a Jabari.

"Este é um sonho tornado realidade", afirmou o jovem ator. Jabari acrescentou que o programa teve um grande impacto na sua vida.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jabari Banks (@jabaribanks)

Morgan foi contratado para trabalhar juntamente com Will e Jada Pinkett Smith, numa equipa que contará, agora, com Jabari Banks.

De acordo com o Deadline, este vai ser o primeiro papel na televisão do jovem ator de Filadélfia. Para além da representação, Banks também é cantor e compositor, rapper e jogador de basquetebol.

PUB

"The Fresh Prince of Bel-Air" foi um programa de sucesso da NBC que contou com seis temporadas, entre 1990 e 1996. Will Smith ficou conhecido na série como uma versão ficcional de ele próprio.

Segundo a BBC News, a nova versão da série será transmitida no serviço de streaming da NBC, "Peacock", e foi inspirado no vídeo viral de Morgan Cooper em 2019, que transformou a comédia num drama moderno.

Segundo a Peacock, a nova versão vai-se desenrolar na América moderna e vai "mergulhar profundamente nos conflitos inerente, emoções e preconceitos outrora impossíveis de explorar totalmente num formato de 30 minutos, com a mesma confiança da série original".