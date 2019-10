Episódio entre as três filhas de Carolina Patrocínio enternece fãs

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:25 Facebook

As filhas de Carolina Patrocínio conquistaram novamente os seguidores, nas redes sociais, com um momento ternurento. A apresentadora partilhou um vídeo nos InstaStories, em que surgem as três filhas, Diana, de cinco anos, Frederica, de três e Carolina, de um, em frente da televisão a ver râguebi e a protagonizar as danças típicas do povo Maori, o "haka". As filhas de Carolina Patrocínio são fruto do casamento o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva. Recorde-se que os dois estão juntos há seis anos e casados há cinco. TEXTO: Mariana Capante