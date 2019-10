Episódio entre Lourenço Ortigão e afilhado enternece fãs

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:29 Facebook

Lourenço Ortigão e o afilhado, Sebastião, conquistaram os fãs, nas redes sociais, com um momento ternurento. O ator partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, esta sexta-feira, na qual surge com o afilhado, de um ano, ao colo e mostra como está crescido. “Enquanto o padrinho se baba, o afilhado pensa no que quer para os anos…”, gracejou na descrição da publicação. View this post on Instagram Enquanto o padrinho se baba, o afilhado pensa no que quer para os anos… ☺️❤️ A post shared by Lourenco Ortigao (@lourencoortigao) on Oct 7, 2019 at 8:16am PDT TEXTO: Mariana Capante LEIA […]