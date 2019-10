Episódio entre Maria Cerqueira Gomes e filho encanta fãs

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:53 Facebook

Maria Cerqueira Gomes e o filho mais novo, João, conquistaram os seguidores nas redes sociais, com um momento ternurento. A apresentadora da TVI aproveitou o mau tempo que se fez sentir no sábado e, no perfil de Instagram, partilhou uma fotografia onde surge a aproveitar um momento de lazer com o filho, de um ano, enquanto dorme a sesta. "Sesta. Há melhor?", escreveu na publicação. Além de João, Maria Cerqueira Gomes é ainda mãe de Francisca, de 14 anos. TEXTO: Mariana Capante