Eros Porto regressa com área dedicada à educação sexual

A 14ª edição do Eros Porto - Salão Erótico do Porto está de volta com espetáculos, demonstrações de brinquedos sexuais e uma área dedicada à educação sexual. Começa esta quinta-feira, no pavilhão 6 da Exponor, em Matosinhos, e prolonga-se até domingo.

O evento mais ousado de Portugal regressa esta quinta-feira e conta com algumas novidades, nomeadamente uma área dedicada à educação sexual. Esta última está a cargo de Rafaela Rolhas, psicóloga, especialista em sexologia clínica e porta-voz do evento, que, em declarações ao JN, afirma esperar que com esta área "se possa contribuir para uma imagem muito mais positiva, credível e divertida" da sexualidade.

A temática da educação sexual é ainda um assunto controverso. Para a sexóloga, a "educação sexual é um trabalho de toda a gente e devia ser uma coisa muito social", acrescentando que "devia haver um papel mais importante nas escolas. Não é a não falar que as coisas se resolvem". Sobre o receio que muitas pessoas têm face à educação sexual, em especial nas escolas, Rafaela Rolhas garante ao JN que "não vai promover absolutamente nada, só vai dizer assim 'vocês vão fazer isto, a menos que não queiram, vocês provavelmente vão querer, se vocês quiserem fiquem a saber isto tudo que está aqui e depois tomem as vossas decisões'".

A sexóloga esteve presente na apresentação oficial do Eros Porto 2022, que decorreu esta terça-feira no Cais de Gaia, onde também marcaram presença Juli Simón, diretor do evento, Mystress Sylvia, dominatrix e atriz, e a ShowGirl Von Fénix, que realizou um pequeno show.

"Esta é uma edição muito especial, depois da paragem devido à pandemia, porque é um momento de reencontro, que preparámos com muito entusiasmo. Temos todas as componentes para que o público desfrute de uma experiência única: a educação sexual, as novidades do mercado e o melhor entretenimento, com artistas de excelência", garante Juli Simón, diretor do Eros Porto.

Um espaço para todos os gostos

O evento está organizado em quatro áreas temáticas distintas, mas com o lado erótico em comum: "Sem Tabus", dedicada à educação sexual, "Inocente", sobre a dimensão tântrica do amor e as perspetivas artísticas do erotismo, "Marota", onde se apresenta o universo dos fetiches, e "Perversa", com os conteúdos mais explícitos.

Na "Sem Tabus", destacam-se as aulas sobre diferentes temas com vários especialistas, um consultório para tirar todas as dúvidas - a cargo de Rafaela Rolhas, especialista em sexologia clínica -, e tudo sobre brinquedos eróticos.

Na "Inocente", o destaque vai para os espaços da Extasia e Escola Nacional de Tantra sobre a visão tântrica do amor, com workshops, conferências e espetáculos eróticos e extáticos, a Arte Erótica com diferentes perspetivas artísticas sobre erotismo, o Boulevard Erótico, com expositores que trazem as últimas novidades em artigos, complementos e serviços, a Saúde Sexual, com toda a informação sobre sexo e prevenção, e ainda Food & Drinks, para satisfazer os prazeres da gula.

Na "Marota" o foco são os fetiches. Nesta área, podem-se ver palcos eróticos, o espaço BDSM, com dominadoras e escravos, bem como todos os objetos deste universo, como os chicotes e as varas. Há ainda um espaço dedicado ao Shibari, a arte japonesa de amarrar o outro com cordas, e outros fetiches. Aqui pode-se fazer também produções sensuais com um fotógrafo profissional da área.

Na "Perversa" há espaço para tudo, menos para o pudor. Vai ser possível observar espetáculos totalmente explícitos das principais estrelas europeias do cinema para adultos bem como aceder à Zona Swinger, a alternativa para os casais que querem sair da vida monogâmica. Há ainda um "Quarto Escuro" e uma área para massagens eróticas. Destaca-se também o Espaço LGBTI, com espetáculos gays, lésbicos, bissexuais - dois atores e uma atriz - e trans.

Um palco de vários artistas com o erotismo em comum

No Eros Porto 2022 também vão marcar presença artistas nacionais e internacionais, desde atrizes, atores e strippers a pole dancers, bailarinos, acrobatas e muitos outros. Dayanis Marrero, participante no Got Talent Portugal 2022, professora e campeã nacional de pole dance e artista de circo vai ser uma das presenças. Von Fénix também vai apresentar números de dança aliados a artes circenses, como aéreos, faquirismo de fogo e contorcionismo. Com acrobacias aéreas está a dupla Silver & Gold.

No campo do cinema para adultos estão atrizes como Silvia Rubí, Sheila Ortega, Pamela Sanchez, Mary Rider, Daniela Evans ou Dámaris, e os atores Salva DaSilva, Jesus Sanchez, Emilio Ardana ou Capitano Eric, entre outros.

No Espaço LGBTI, pela primeira vez no Porto, vão estar o basco Apolo Adrii, ator que se estreou no ano passado e estrela na plataforma OnlyFans, o brasileiro John Brachalli, participante em várias produções internacionais, e a atriz transsexual brasileira Lludy Fortune, a que se juntam os repetentes Viktor Rom e Santi Noguera. Destaque ainda para a presença do pole dancer portuense Miguel Brito e a estreia do massagista Jared Diamond, com as suas massagens eróticas privadas.

A dominatrix portuguesa Mystress Sylvia, atriz pela Genuine Films, também vai estar presente com shows nas variantes medical e sadismo, passeios de charrete com pónei e agulhas e alfinetes.

Um evento sem tabus onde ainda há assuntos tabu

Naquele que é o evento mais erótico do país, há ainda assuntos controversos, nomeadamente a apresentação de espetáculos com atores pornográficos onde não há espaço para a timidez. Numa altura em que se fala cada vez mais da pornografia e dos problemas associados, a sexóloga Rafaela Rolhas garante ao JN que esta só é má se for um vício. "Há pessoas que efetivamente gostam e fazem uso dela e para mim tudo bem, e outras pessoas que não gostam e também tudo bem", afirma.

Ainda que não negue que há problemas associados à pornografia, nomeadamente o prazer ser muito focado no homem e a remuneração dos atores pornográficos, a psicóloga também afirma que não cabe à pornografia educar: "Para isso há outras pessoas como eu, nas escolas ou nas faculdades, para fazer este trabalho".

O Eros Porto 2022 realiza-se de quinta-feira a domingo, de 2 a 5 de junho, entre as 15h e as 02h, sendo que o último dia vai até às 22h, no pavilhão 6 da Exponor, em Matosinhos.

Os bilhetes diários têm o valor de 15 euros e o passe de quatro dias de 60 euros, podendo ser adquiridos online ou na bilheteira do evento.