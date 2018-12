Natal de Inês Folque: Petiscos e bacalhau na mistura de dois países

Margarida Fonseca Hoje às 17:52 Facebook

O JN perguntou a várias figuras públicas como vão passar o Natal e com quem, qual o Natal mais marcante das suas vidas e quais os planos para a passagem de ano. Aqui ficam as respostas.

Inês Folque, apresentadora de "Uma questão de tempo", programa na SIC Caras, tem um Natal "muito pessoal". Com uma costela espanhola, da parte da mãe, acaba por misturar duas culturas e viver tradições diferentes.

"Na minha família mais próxima não somos muito de seguir os padrões tradicionais de Natal. Não há bacalhau nem peru, somos mais de petiscos e de pôr na mesa um bocadinho do que cada um mais gosta".

No entanto, desde que casou com o gestor Gonçalo Ribeiro Telles, há dois anos, passou a viver o lado mais tradicional. "Desde que me casei tenho um Natal com peru e bacalhau no jantar de 24 de dezembro. Confesso que com família tão alargada e em dois países, acabo por viver o Natal durante o mês de dezembro todo. Começo por passar um fim de semana antes dos dias festivos com a minha família de Barcelona. Juntamo-nos todos para almoçar e fazer alguma atividade em família", salienta Inês Folque.

A quadra leva-a, então, a sucessivas refeições diferentes. "No dia 24 almoço com o meu marido, irmãs, sobrinhos e cunhados nos meus pais, o tal natal dos petiscos. E nesse dia janto com a família da minha sogra, o natal tradicional. No dia 25 tenho almoço em casa dos meus tios por parte do meu pai, onde os petiscos e a tradição do peru se juntam. E no dia 25 à noite janto com a família do meu sogro", acrescenta.

Há, porém, uma tradição que faz questão de manter. "Ainda arranjo espaço no estômago e tempo para fazer uma tradição já criada por mim, um pequeno almoço natalício com o meu marido na manhã de 25, dia que aproveitamos para trocar uns presentes. No meu natal não falta animação, confusão, alegria e convívio", diz.

Inês Folque considera que os "natais especiais são todos os natais em que a apresentadora está com a família "com tempo realmente útil". Todavia, admite que os natais no seu tempo de criança tinham outro sabor.

No que respeita ao fim de ano, Inês Folque não tem grandes planos. "Se sou absolutamente fã do Natal, da passagem de ano já é outra história. Não faço planos para o fim de ano com muita antecedência. Confesso que, se pudesse, passava a meia noite a dormir (risos). Este ano, acho que eu e o meu marido vamos passar com um grupo de amigos e em casa de algum, brindar a um novo ano, comer as passas à meia noite e saltar da cadeira com o pé direito".