Natal de Isabela Valadeiro: "Muitos sorrisos no sossego do Alentejo"

O JN perguntou a várias figuras públicas como vão passar o Natal e com quem, qual o Natal mais marcante das suas vidas e quais os planos para a passagem de ano. Aqui ficam as respostas. (Sexta-feira, Justa Nobre, chef).

A atriz Isabela Valadeiro, que pode ser vista como "Aisha" na novela da TVI "Valor da vida", diz que passará o Natal "no calor da família".

"A conviver e a alimentar-me de novas memórias e novas histórias de amor em família. Com pratos típicos natalícios e alentejanos", realçou ao JN.

Isabela revela que, embora a quadra natalícia tenha sido sempre um assunto marcante, " porque são sempre dias repletos de sorrisos e com a família no sossego do Alentejo", o Natal ganhou outro brilho quando, há 10 anos, nasceram os seus primos "e transformaram a consoada em pura alegria".

E quanto à festa de fim de ano? "Ainda não decidi. Talvez em Portugal com uma grupeta gira de amigos".