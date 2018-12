Natal de João Paulo Sousa: "Foi a minha mulher que fez reviver as tradições"

Margarida Fonseca Hoje às 15:03 Facebook

O JN perguntou a várias figuras públicas como vão passar o Natal e com quem, qual o Natal mais marcante das suas vidas e quais os planos para a passagem de ano. Aqui ficam as respostas. (Sexta-feira, Justa Nobre).

João Paulo Sousa é a voz que anima a Cidade FM, depois de ter sido apresentador na SIC e ter lançado vários livros. Ao JN, confessa que não é "muito chegado a tradições", mas como a mulher, Adriana Gomes, gosta, isso levou-o a reviver as de Natal.

"Desde que estamos juntos que o Natal é com a família. Com os meus pais e a família dela. Aliás, o Natal mais marcante foi o primeiro que passei com a minha mulher. De resto, será igual a outras famílias: comer muito e ter crianças a fazer contagem decrescente para a meia-noite".

E o fim de ano? "A trabalhar, em Coimbra, com o meu espetáculo "Insert coin". Vai ser bom passar a meia-noite em palco e com milhares de pessoas".