Natal de Justa Nobre: "O primeiro com o meu filho foi o mais especial"

O JN perguntou a várias figuras públicas como vão passar o Natal e com quem, qual o Natal mais marcante das suas vidas e quais os planos para a passagem de ano. Aqui ficam as respostas.

A chef Justa Nobre é uma cara conhecida e acarinhada pelo público português com aparições em programas como"Cá por casa", da RTP1. Justa Nobre faz as delícias de miúdos e graúdos nos restaurantes "À Justa" e "O Nobre", em Lisboa.

No que ao Natal diz respeito, a chef confessou ao JN que vai passar esta quadra em casa com a família. Apesar de todos os natais terem a sua importância, Justa guarda um na sua memória, com especial carinho: o primeiro que teve com o seu filho. No entanto, ressalva que também considera "muito especiais os natais que passa com os netos". No fim de ano admite que não vai ter descanso e vai "trabalhar, trabalhar, trabalhar..."