O Natal de Alda Gomes: "Era uma gritaria ao jantar e ao abrir as prendas"

O JN perguntou a várias figuras públicas como vão passar o Natal e com quem, qual o Natal mais marcante das suas vidas e quais os planos para a passagem de ano. Aqui ficam as respostas.

A atriz Alda Gomes vai passar a véspera de Natal na "casa grande da Ericeira", com o namorado e a família dele. "Como temos uma avozinha, muito querida, que fez 93 anos a 20 de novembro, há mais razões para festejar", diz. O almoço do dia 25 será na casa da mãe, com irmãos e sobrinhos. "É sempre o dia mais longo do ano, a conversar, a comer, a contar sempre as mesmas histórias da infância".

Porém, houve natais que ficaram na memória da atriz. "Quando era criança, em casa dos meus avós. Éramos pequenos, fazíamos muito barulho e era uma gritaria ao jantar e ao abrir as prendas", lembra. O fim de ano será em Madrid para onde irá de carro, sem pressas e em busca de aventuras".