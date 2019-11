“Esporte Espetacular” em Portugal para conhecer a história de Jorge Jesus

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Os assinantes do Globo Now vão poder conhecer melhor a vida e a trajetória de Jorge Jesus, antigo treinador do Benfica. O programa “Esporte Espetacular”, que pode ser visto em exclusivo no Globo Now este domingo, dia 17 de novembro, às 16h20, vai exibir uma entrevista com o atual treinador do Flamengo e mostrar várias curiosidades sobre a sua carreira. O programa viajou até Portugal para mostrar ao público as origens do técnico. Numa reportagem exclusiva, o jornalista Kiko Menezes conversou com amigos, ex-companheiros e familiares de Jorge Jesus para entender como foi a sua formação até chegar ao comando […]