Estes são os titulares de confiança de Ronaldo e Georgina

Craque do Manchester United e namorada rodeiam-se dos melhores para que nada falhe. Círculo mais próximo incluí seguranças vindos da PSP e amigos de longa data.

Considerado um dos melhores desportistas do Mundo e com uma agenda exigente, Cristiano Ronaldo procura rodear-se de pessoas de confiança ao nível da segurança, bem-estar e também em prol da família. Com fãs em todo a parte - e alcançados os 400 milhões de seguidores no Instagram -, o craque português do Manchester United é um alvo apetecível dos adeptos e também, como adiantou a imprensa internacional, de gangues britânicos.

Consciente dessas particularidades, Ronaldo contratou dois irmãos gémeos que eram polícias do Corpo de Segurança Pessoal da PSP e que pediram licença sem vencimento para proteger o jogador, a namorada, Georgina Rodríguez, e os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana. No reality show da Netflix "Soy Georgina", Sérgio e Jorge Ramalheiro aparecem em vários momentos em que acompanharam a protagonista. Também estão nas fotografias partilhadas nas redes sociais do recente aniversário da jovem, no Dubai, a cumprir o seu papel, mas também a desfrutarem da ocasião.