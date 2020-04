Estilista Gio Rodrigues lança coleção de máscaras

Sara Gerivaz Hoje às 17:37 Facebook

A moda não pára em tempos de Covid-19. Prova disso é o mais recente trabalho do designer Gio Rodrigues, que lançou uma coleção de máscaras com padrões coloridos e originais. Os artigos, 100% poliéster e laváveis na máquina a 60 graus, estão disponíveis na loja online do estilista.

Há semanas que a utilização de máscaras por parte da população tem sido uma questão polémica, com constantes atualizações na recomendação do seu uso. Poucos dias depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter reconhecido o uso de "máscaras sociais, comunitárias, não cirúrgicas" em espaços fechados ou com elevado número de pessoas, o estilista Gio Rodrigues arrisca numa coleção inteiramente dedicada a este equipamento de proteção.

"Estou convencido de que a obrigatoriedade da utilização das máscaras vai acabar por acontecer, mais tarde ou mais cedo. Temos de estar conscientes disso, mas podemos fazê-lo com um estilo próprio", explica ao JN. Das mais irreverentes às mais clássicas, com padrões floridos, retro ou às bolinhas, as máscaras reutilizáveis pretendem adaptar-se à identidade de cada um.

Atento à situação da Covid-19 em todo o Mundo, o designer percebeu que esta proteção era utilizada em massa noutros países, e que rapidamente chegaria a Portugal. Por isso, desenvolveu modelos para os filhos. "É preciso ver o que o vizinho faz para travar o vírus", nota Gio Rodrigues.

Partindo dessa premissa, e considerando que havia uma "lacuna de máscaras distintas no mercado", a coleção avançou. Gio Rodrigues reinventou o conceito das máscaras, numa altura em que o setor da moda atravessa dificuldades por cauda da pandemia. "Nunca pensei na minha vida fazer máscaras, mas temos de nos adaptar às circunstâncias", confessa ao JN.

Dias após o lançamento da coleção na loja online, já há padrões esgotados. Além da estampagem exclusiva, o estilista desenvolveu formatos variados, adaptados aos diferentes tipos de rosto e, em alguns modelos, é possível acrescentar um filtro. Em breve serão lançadas máscaras para crianças e uma linha mais feminina. "Se temos de usar este objeto estranho na nossa cara, que seja algo bonito e diferente", conclui.

Os artigos foram desenvolvidos de acordo com as recomendações das autoridades de saúde e passaram nos testes de respirabilidade. As máscaras são 100% poliéster e laváveis na máquina a 60 graus.

Mas este não foi o único contributo de Gio Rodrigues durante a pandemia. Nas últimas semanas, o estilista tem trabalhado de forma voluntária com pequenas empresas e individuais no fabrico de material de proteção para os hospitais.