Estreia do “Casados à Primeira Vista” mostra desilusão e um amor para sempre

A segunda temporada de “Casados à Primeira Vista” estreou-se na SIC, este domingo, e alguns dos novos casais já foram apresentados. Com Diana Chaves como apresentadora e o mesmo grupo de quatro terapeutas da primeira temporada do programa, o primeiro episódio apresentou os primeiros quatro casais: Liliana e Pedro, Marta e Luís, Inês e Hugo, Ana Raquel e Paulo, e ainda revelou parte dos casamentos. A partilhar a mesma cerimónia, as duas irmãs, Inês, de 38 anos, e Ana Raquel, de 42, trocaram alianças com Hugo, de 42, e Paulo, de 51, respetivamente. Contudo, apesar de a irmã mais nova […]