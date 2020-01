Estrela da MTV morre aos 23 anos

Hoje às 15:58 Facebook

Alexis Eddy, conhecida pela sua participação recente num "reality show" da MTV, foi encontrada morta em casa, em West Virginia, Estados Unidos, na quinta-feira.

Segundo avança o site de notícias TMZ, especializado em celebridades e entretenimento, a causa da morte foi uma paragem cardíaca. As autoridades estão a investigar se o problema foi provocado por causas naturais ou foi consequência de outro fator, estando a aguardar os resultados de um exame toxicológico.

A norte-americana deu a conhecer-se ao público com a participação no programa de encontros da MTV "Are You The One?", onde se fez destacar pela personalidade forte e pelo historial familiar - contou, em frente à câmara, que uma prima tinha sido condenada por homicídio.

Consumidora de drogas assumida, Alexis Eddy publicava regularmente mensagens nas redes sociais onde abordava o tema e falava das dificuldades adjacentes ao consumo. Em setembro passado, anunciou que estava "sóbria e saudável", facto que a família acreditava continuar a ser verdadeiro.

Alexis estava noiva em outubro, mas o noivado terá terminado entretanto, adianta o mesmo site.