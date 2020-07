Estrela de "Glee" Naya Rivera desapareceu durante passeio num lago. Filho encontrado sozinho

JN Hoje às 10:18 Facebook

A atriz norte-americana Naya Rivera, de 33 anos, desapareceu no lago Piru, na Claifórnia, na noite de quarta-feira. O filho de quatro anos foi encontrado pelas autoridades sozinho num barco

Rivera foi vista na tarde de quarta-feira com o seu filho pequeno num barco alugado, segundo o xerife Eric Buschow. Cerca de três horas depois de saírem do cais, um outro velejador descobriu um barco à deriva com a criança a bordo.

Este notificou as autoridades, que iniciaram uma operação de busca pelo ar e com uma equipa de mergulho, segundo a CNN.<>>

"A criança disse que foi nadar, mas a mãe não voltou ao barco. A criança estava com um colete salva-vidas e outro foi encontrado no barco", explicou o xerife.



Naya é conhecida por interpretar Santana Lopez na série de comédia musical "Glee" de 2009 a 2015.