Estrela pop afegã fugiu com o marido em avião de carga norte-americano 

Sara Oliveira Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Apelidada de "Kardashian afegã", cantora Aryanna Sayeed partilhou nas redes sociais a sua fuga de Cabul, a semana passada. A também jurada do "The Voice" saiu do Afeganistão num avião de carga americano com o marido e está agora nos Estados Unidos.

"São e salvos". Foi assim que Aryanna Sayed, uma das maiores estrelas pop do Afeganistão, se mostrou já em solo norte-americano, depois de vários dias de viagem, desde que deixou Cabul, na terça-feira, 17 de agosto.

A cantora e jurada do "The Voice" afegão deixou o país natal, dois dias após os talibãs ocuparem o palácio presidencial, num avião de carga americano, juntamente com o marido, Hasib Sayed, com destino a Doha, no Qatar.

Cantora é das artistas mais populares do Afeganistão Foto: Instagram Aryanna Sayed

"Estou bem e viva, depois de algumas noites inesquecíveis, cheguei a Doha, no Qatar, e aguardo o meu voo de volta para casa em Istambul", chegou a escrever no Instagram, mas foi para os Estados Unidos que o casal seguiu.

Aryanna Sayed assumiu-se grata, "após quatro dias de viagem e exaustão". "Longe de casa, mas estamos bem, seguros", acrescentou. A artista prometeu dar novidades, mas depois de ter descansado.

PUB

Numa outra publicação, a artista dirigiu-se ao presidente americano, Joe Biden, pedindo para acabar com a "guerra injusta e cruel e as mortes dos inocentes". Com mais 1,4 milhões de seguidores, Aryanna é conhecida como a "Kardashian afegã" à conta da sua imagem, mas prefere usar a sua voz em prol de causas humanitárias.