Estrelas assumem diabetes como exemplo

Filha de Kate Moss desfilou com bomba de insulina à vista, somando-se ao rol de famosos que provam que a doença não limita os sonhos.

A 14 de novembro celebrar-se-á mais um Dia Mundial da Diabetes, uma doença que afeta todas as idades sem olhar a géneros ou estatutos, com muitos famosos a assumirem que dela padecem. Conscientes do papel enquanto figuras públicas, alguns dão o corpo ao manifesto para consciencializar o público quer para a importância da prevenção, quer para contarem como se mantêm saudáveis.

Lila Grace, modelo e filha de Kate Moss Foto: Direitos reservados

No final do mês passado, Lila Grace, de 19 anos, modelo e filha de Kate Moss, surpreendeu ao participar no desfile Fendace, na Semana da Moda de Milão, com a bomba de insulina à vista, colada na coxa esquerda, provando que a condição não a limita. Nas redes sociais, a atitude foi muito aplaudida por ter dado visibilidade à doença no universo da moda. "Não fazes ideia do quão inspiradora é esta foto, não só para os diabéticos tipo 1 mas para meninas em todo o lado", lê-se na caixa de comentários a uma das publicações da jovem.

Halle Berry Foto: Direitos reservados

Outras celebridades fazem questão de falar abertamente sobre a patologia que as atinge. A atriz Halle Berry foi diagnosticada com diabetes tipo 2 quando tinha 22 anos e sabe que há alimentos em que nunca mais irá tocar, até porque adquiriu novos hábitos. "Sigo uma dieta equilibrada, faço exercício. Acho que a minha pele e meu corpo refletem bem os cuidados que tenho com a saúde", referiu numa entrevista.

Foi aos 16 anos que a cantora Ana Carolina ouviu o veredito. Para garantir uma vida saudável viaja "com marmita, porque tudo leva leite, tem muita gordura". A diabetes "é uma doença que se você aprende a cuidar e controlar você leva uma vida normal".

Nick Jonas Foto: Direitos reservados

Famoso desde que se deu conhecer como um dos vocalistas dos Jonas Brothers, a banda que formou com os irmãos Kevin e Joe, Nick Jonas sabe que é diabético tipo 1 desde 2005. No Instagram chegou a partilhar um comparativo dele antes e depois de descobrir a doença, garantindo que tem "o controlo absoluto" do seu dia-a-dia. "Comer bem, dormir, treinar e ser feliz" são os segredos da atriz Sharon Stone para se manter bem, mesmo dependente de injeções de insulina diárias.

Joaquim de Almeida Foto: Direitos reservados

Portugal tem mais de um milhão de diabéticos, entre eles algumas caras conhecidas. O ator Joaquim de Almeida, que continua a passar a maior parte do tempo nos Estados Unidos, assumiu-o há dois anos, contando que herdou diabetes 2 de familiares. Por isso, adotou cuidados especiais para não sofrer as consequências e servir de exemplo a quem o tem como referência.